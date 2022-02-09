В Воронеже неизвестные украли 4,5 млн рублей за 18 минут

Двое неизвестных украли 4,5 млн рублей из банкомата «Райффайзенбанка» в торговом центре Воронежа. За 18 минут они вскрыли терминал, забрали деньги и скрылись, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Ограбление произошло вечером 7 февраля и попало на камеры видеонаблюдения. Фрагменты видео опубликовал Telegram-канал Baza. В кадре видно, как мужчины заходят в ателье при торговом центре и выходят, но уже с черными пакетами. Судя по временной метке на видео, вся операция заняла 18 минут.

Злоумышленники вскрыли банкомат через заднюю стенку, которая располагалась в ателье. Они дождались закрытия ателье и проникли туда через главные двери ТЦ, который еще работал. Чтобы скрыть манипуляции, они завесили окна джинсами, а добытые 4,5 млн рублей сложили в мусорные пакеты.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал «Новый День», в поселке Вырица Ленинградской области девушка пыталась похитить деньги из банкомата. Она пыталась взорвать терминал с помощью газового баллона, но ничего не вышло.

Воронеж, Наталья Рязанова

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