Бурятка с двумя детьми два года провела в рабстве под Воронежем

Уроженка Бурятии приехала в Воронежскую область на заработки, а попала в рабство на два года. На одной из местных ферм женщину нагружали работой, били и насиловали, пишут «Известия» со ссылкой на общественную организацию «Альтернатива».

Владельцы фермы предложили бурятке работу на выгодных условиях, и женщина согласилась поселиться на ферме. Но на месте оказалось, что ей придется бесплатно следить за стадом скота на 50 голов, терпеть побои и сожительствовать с фермерским работником. Женщина рассказала, что ее детей четырех и шести лет тоже били и периодически подпаивали алкоголем.

Бурятка пыталась бежать, но ее вернули и сильно избили, а владельцы пригрозили связями в органах. Через некоторое время женщине удалось сообщить подруге, что с ней случилось. Невольную работницу вызволили и перевезли в Москву вместе с детьми. Она до сих пор боится идти в полицию.

Как сообщал «Новый День», жительница Новосибирска нашла записку с просьбой о помощи в упаковке с томатами черри. На обрывке бумаги было написано: «Помогите, мы в рабстве». Женщина намеревалась обратиться в полицию.

Воронеж, Наталья Рязанова

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