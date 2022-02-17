В Москве Google получил новый штраф за запрещенный контент

Мировой судья в Таганском районе Москвы назначил компании Google очередное наказание за неудаление запрещенного контента. Сумма штрафа составила 3,5 млн рублей.

«Google признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 КоАП, назначено наказание в виде штрафа в 3 500 000 рублей», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, в конце декабря 2021 года американская компания впервые получила в России наказание в виде оборотного штрафа в размере 7,2 млрд рублей. Так суд в Москве наказал IT-гиганта за повторное неудаление запрещенной в России информации.

Москва, Наталья Рязанова

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