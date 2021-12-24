Google в России оштрафовали на 7,2 млрд рублей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google более чем на 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной в России информации. Российский суд впервые наложил на IT-компанию штраф, который рассчитали от ее выручки.

Google LLC признана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 13.41 КОАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации), сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции. Компании назначен штраф в размере 7 221 916 235 рублей.

Надо отметить, что данная статья предусматривает наказание для юрлиц в виде штрафа в размере от 5 до 10% совокупного размера суммы выручки, полученной от за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

Напомним, 7 декабря мировой суд в Москве назначил Google три административных штрафов на общую сумму в 9 млн рублей за неудаление запрещенных в России материалов.

На конец октября сумма наложенных на Google, Facebook и Twitter судебных штрафов за неудаленные по требованию Роскомнадзора материалы достигла 140 млн рублей. В ноябре Таганский суд Москвы признал законными штрафы по трем делам в отношении Google на сумму 6 млн рублей.

Москва, Декабрь, Наталья Петрова

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