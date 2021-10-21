Сумма штрафов Google, Facebook и Twitter достигла 140 млн рублей

Сумма наложенных на Google, Facebook и Twitter судебных штрафов достигла 140 млн рублей, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Но ресурс до сих пор не исполнили требования об удалении 5,5 тыс. запрещенных материалов.

«Мы видим внутреннюю убежденность глобальных IT-компаний, что их внутренние правила стоят выше национальных законодательств. Это проблема, которую мы намерены решать», – заявил Субботин (цитата по «Вести.ру»).

По его словам, в Роскомнадзоре уверены в положительном влиянии замедления Twitter. Но не уточнил, планируются ли в ближайшее время подобные меры к другим ресурсам.

Напомним, суд направил приставам материалы в отношении Facebook для принудительного взыскания 26 млн рублей штрафов, потому что добровольно компания не исполнила решения суда.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.10.21

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