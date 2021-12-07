Суд в Москве оштрафовал Google еще на 9 млн рублей

Мировой судья в Москве назначил американской компании Google новые административные штрафы на общую сумму в девять миллионов рублей. Компанию признали виновной в неудалении запрещенных в России материалов, сообщили в пресс-службе судебного участка Таганского района столицы.

«По ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ Google LLC признан виновным, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 000 рублей», – говорится в одном из постановлений. Тот же мировой судья 7 декабря оштрафовал компанию еще на два и пять миллионов рублей.

В конце октября сумма наложенных на Google, Facebook и Twitter судебных штрафов достигла 140 млн рублей за не удаленные по требованию Роскомнадзора материалы. Google пытался оспорить наказание, но постановления были признаны законными, и суд отказал компании в жалобе.

Москва, Наталья Рязанова

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