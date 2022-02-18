В Кирове спасатели аквапарка получили сроки за утонувшего мальчика

Школьник утонул в кировском аквапарке «Дружба», пока спасатель отошел по своим делам. Суд в Кирове признал подобное отношение к работе халатностью, рассказали в управлении СКР по Кировской области.

Обвинение доказало, что в июле 2021 года дежурный инструктор-спасатель покинул свой пост около одного из бассейнов, никого не предупредив. За это время 11-летний мальчик утонул. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении спасателя и его начальника.

Приговором суда бывшему инструктору-спасателю ограничили свободу на полтора года, бывшему старшему инструктору-спасателю – на год и 10 месяцев. Суд обоим запретил работать спасателями в течение двух лет.

Ранее два учителя физкультуры получили по два года ограничения свободы за то, что у них на уроке ребенок утонул в бассейне.

Киров, Наталья Рязанова

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