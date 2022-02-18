Семьи погибших пациентов петербургского медцентра получат по миллиону рублей

Власти Санкт-Петербурга установили размер выплат пострадавшим и семьям погибших пациентов городского диагностического центра №1. Родственники умерших получат по миллиону рублей.

Губернатор северной столицы Александр Беглов подписал постановление о выделении дополнительной материальной помощи в связи с отравлением барием при исследовании желудка.

«Семьям погибших будет выплачен один миллион рублей. Пострадавшим, в случае установления инвалидности, единовременно будут выплачено 500 тыс. рублей. При установлении причинения вреда здоровью – 300 тыс. рублей», – рассказали в пресс-службе губернатора.

Власти также подготовили план оказания адресной медико-социальной помощи пострадавшим и родственникам погибших. Семьям, потерявшим кормильца, будут оказывать экстренную социальную, а также юридическую и психологическую помощь.

Напомним, 26 января стало известно о смерти двух пациентов, проходивших обследование в диагностическом центре. Позже следователи выяснили, что от отравления барием умерли еще пять человек, а более 20 пострадали. Фигурантами уголовного дела стали главный врач, два его заместителя, завотделом медцентра и старшая медсестра.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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