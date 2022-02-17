Фигурантка дела о петербургском медцентре пыталась покончить с собой

Медсестра петербургского диагностического центра №1 пыталась уйти из жизни, но медики вовремя пришли ей на помощь. Работница медцентра проходит по делу о смерти семи пациентов после исследования желудка, пишут «Известия».

Инцидент случился 8 февраля. Женщине вовремя оказали медицинскую помощь, сейчас она находится в реанимации.

Как сообщал «Новый День», Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти трех пациентов петербургского медцентра, которые проходили там исследование желудка. Эксперты определили, что вместо безопасного контраста использовался промышленный химический препарат с барием.

Позже число погибших увеличилось до семи, а также насчитали более 20 пострадавших. Следователи предъявили обвинение главврачу диагностического центра №1 в Петербурге, двум его заместителям, завотделом медцентра и старшей медсестре.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»