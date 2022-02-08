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Вторник, 8 февраля 2022, 12:33 мск

Новости Скандалы и происшествия

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СКР привлек еще двух человек к делу о смертях в петербургском медцентре

Следователи в Санкт-Петербурге нашли двух новых подозреваемых по делу об оказании медцентром небезопасных услуг, итогом которых стали смерть семи человек.

По версии следствия, заместители главного врача городского диагностического центра №1 знали, что при проведении исследований используется небезопасное вещество.

«Двум заместителям главврача центра также предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, решается вопрос об избрании им меры пресечения», – пояснили в петербургском управлении СКР.

Ранее следствие задержало, а суд арестовал главврача диагностического центра и заведующую отделом лучевой диагностики. Следователи подозревают, что эти сотрудники ответственны за использование промышленного вещества вместо безопасного контраста при исследовании желудка.

Первоначально было известно о смерти трех пациентов, проходивших обследование в медцентре. Позже число жертв возросло до семи, а пострадавших превысило 20 человек. Было возбуждено уголовное дело.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Северо-Запад, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России,