Суд в Петербурге арестовал вторую фигурантку дела о смертях от процедур в медцентре

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца обвиняемую по делу об оказании небезопасных услуг (ч.3 ст.238 УК РФ). Судья отказал завотделом лучевой диагностики медцентра Елене Медведевой в просьбе оставить ее на свободе.

«Медведева просила домашний арест, обещала суду сотрудничать со следствием. Суд избрал стражу сроком по 25 марта», – сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, о смерти трех пациентов городского диагностического центра в Петербурге стало известно 26 января. Следователи начали проверку и выяснили, что число пострадавших после исследования желудка в медцентре превышает 20 человек. число погибших вскоре увеличилось до семи человек.

Следователи задержали главврача медцентра Евгения Попова, а позже – Елену Медведеву. По версии следствия, в диагностическом центре длительное время использовали промышленный препарат с барием вместо безопасного контраста, включенного в госреестр лекарственных средств.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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