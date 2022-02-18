Суд арестовал доведших детей до истощения москвичей

Суд в Москве взял под стражу супругов, которых обвиняют в покушении на убийство собственных детей. Младенцы-близнецы в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Ранее восьмимесячные дети найдены в квартире вместе с 37-летней матерью и 43-летним отцом в состоянии опьянения. Малыши долгое время не получали необходимого ухода и были сильно истощены. Следственный комитет возбудил уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и истязании детей.

Позже выяснилось, что супругов в 2020 году лишили родительских прав в отношении восьми детей, за которыми родители практически не ухаживали и не принимали мер к из воспитанию. Поэтому действия москвичей переквалифицировали, обоих обвинили в покушении на убийство группой лиц двух малолетних, находящихся в беспомощном состоянии.

«Перовский районный суд избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Дети госпитализированы», – рассказали в столичном главке СКР.

Прокуратура взяла следствие на контроль и проводит собственную проверку обстоятельств случившегося.

Как сообщал «Новый День», жительница Камчатки стала фигурантом дела о смерти своего четырехлетнего сына. Ребенок умер от истощения у нее на глазах, пока женщина увлекалась распитием спиртного.

Москва, Наталья Рязанова

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