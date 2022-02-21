Опасные промокоды: кибермошенники идут в атаку перед праздниками

Эксперты предупредили о кибермошенниках, которые активизировались перед предстоящими праздниками – Днем защитника Отечества и 8 марта. Злоумышленники рассылают вредоносные промокоды от имени популярных онлайн-магазинов и брендов. Об этом сообщил глава направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.

По его словам, мошенники имитируют поздравительные письма с праздниками от известных компаний, «чтобы распространять с их помощью программы, выполняющие вредоносные функции», передает РИА «Новости».

Злоумышленники рассылают промокод в виде pdf-файла с сертификатом. Заражение телефона, ноутбука или другого гаджета происходит при открытии этого файла.

Как отметил Куценко, за минувшую неделю активизировались мошенники, распространяющие вредоносное программное обеспечение под видом открыток к Дню святого Валентина. По прогнозу эксперта, число атак с использованием вирусов вырастет в преддверии 23 февраля и 8 марта.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо внимательно следить, от кого приходят письма рекомендует Куценко. Он советует не открывать сообщение, если домен электронного адреса отправителя вызывает подозрения. По словам эксперта, проверить домен можно на официальном сайте компании.

Ранее сообщалось, что мошенники приняли на вооружение новую схему для обмана россиян, желающих заработать на инвестировании. Злоумышленники переводят на счет жертвы деньги, таким образом повышая доверие к себе, а затем выманивают более крупную сумму.

Москва, Наталья Петрова

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