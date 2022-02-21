В Нижнем Новгороде бившая сына тиктокерша попала на учет в полиции

Полиция Нижнего Новгорода провела проверку после появления в сети видеозаписи того, как мать бьет и ругает матом маленького сына. Женщину оштрафовали и поставили на учет.

Трансляция в TikTok, во время которой блогер распивала спиртные напитки при маленьком сыне, била его по голове и материла, вызвала волну возмущения. Полиция установила личность женщины, которая оказалась жительницей Нижнего Новгорода.

В отношении блогера составили административный протокол за неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Женщину также поставили на учет в отделе по делам несовершеннолетних, а также семью взял на контроль участковый.

Как сообщал «Новый День», ролик в соцсети стал поводом для проверки прокуратуры и Следственного комитета в Казани. Пьяная мать на камеру истязала годовалую девочку на зло отцу малышки.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

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