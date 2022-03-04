В Курской области ночью прогремели несколько взрывов

Минувшей ночью в Курской области произошло несколько взрывов, повреждены дома и социальные объекты, в том числе школа и больница. Всему виной боекомплект, которые сдетонировал при ремонте военной машины. Пострадавших нет.

Инцидент произошел в поселке Теткино Глушковского района. На территории сахарного завода произошло несколько взрывов, за которыми последовал пожар. Взрывной волной повредило здания школы и больницы, а также теплопровод. 300 человек эвакуировали в безопасное место в поселок Глушково.

Как пояснил заместитель губернатора Алексей Смирнов на оперативном совещании администрации Курской области, в военной машине произошло короткое замыкание, сдетонировал боекомплект. В результате загорелся стоявший рядом бензовоз.

Сейчас на месте работают саперы. К вечеру все последствия инцидента должны быть устранены. Губернатор Роман Старовойт сказал, что жителям Глушковского района будет оказана вся необходимая помощь.

Курск, Зоя Осколкова

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