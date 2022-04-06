Пограничников в Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о попытке обстрела российских пограничников со стороны Украины. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Инцидент произошел накануне в Суджанском районе. По пограничникам был открыт огонь из минометов. «Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет. Ночь прошла спокойно, без происшествий», – сообщил глава региона в телеграм-канале.

Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и уверил, что находится на связи и координирует действия с погрануправлением по Курской области и Минобороны РФ в круглосуточном режиме.

Ранее в Курской области ввели режим повышенной готовности из-за авиаудара по нефтебазе в соседней Белгородской области. Там два вертолета залетели с территории Украины и нанесли ракетный удар по объекту, в результате возник сильный пожар, который тушили в течение нескольких часов.

Курск, Зоя Осколкова

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