российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 апреля 2022, 11:14 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Курской области сбили два украинских беспилотника

Фото: Минобороны Украины

В Курской области расчеты противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, украинские БПЛА были сбиты в селе Боровское Рыльского района около четырех утра.

«Жертв, пострадавших и разрушений нет. Ситуация полностью контролируется», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, Курская область граничит с Украиной. Ранее неоднократно сообщалось об обстрелах российских пограничных пунктов с украинской стороны. С 11 апреля в регионе ввели желтый уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов.

Курск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Пограничников в Курской области вновь обстреляли со стороны Украины / В Курской области с понедельника вводится повышенный уровень террористической опасности / Пограничников в Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины

Метки / Украина

Путин и глава Европейского совета обсудили неадекватность еврочиновников и лидеров большинства стран ЕС / Словения решила передать украинским войскам танки югославского производства / Британский премьер-министр раскрыл военную тайну / На Украине запретили покупать криптовалюту за гривны / Болгария вооружает Украину через Польшу / МИД РФ об украинских переговорщиках: «Доверия к этим людям давно уже нет» / В Китае связали отказ Байдена посетить Украину с ограниченностью возможностей США / Минобороны РФ опубликовало подтвержденные потери украинских военных

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,