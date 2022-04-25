В Курской области сбили два украинских беспилотника

В Курской области расчеты противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
По его словам, украинские БПЛА были сбиты в селе Боровское Рыльского района около четырех утра.
«Жертв, пострадавших и разрушений нет. Ситуация полностью контролируется», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Напомним, Курская область граничит с Украиной. Ранее неоднократно сообщалось об обстрелах российских пограничных пунктов с украинской стороны. С 11 апреля в регионе ввели желтый уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов.
Курск, Зоя Осколкова
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