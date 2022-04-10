В Курской области с понедельника вводится повышенный уровень террористической опасности

Губернатор Курской области Роман Старовойт в воскресенье, 10 апреля, сообщил, что в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в регионе с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности.

Роман Старовойт, в частности, заявил: «Это второй уровень по установленной шкале. Всего их 3: повышенный – синий, высокий – желтый и последний, критический – красный. В связи с этим на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населённых пунктов. Жителей области прошу быть бдительными: обращайте внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группе лиц сообщайте в полицию на номер 102 или 112. Прошу сохранять спокойствие и помогать нашим спецслужбам».

Курск, Иван Бабурин

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