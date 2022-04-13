Пограничников в Курской области вновь обстреляли со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле из стрелкового оружия пограничного пункта пропуска в граничащем с Украиной Кореневском районе.

Инцидент произошел в 14:00. Глава региона также сообщил, что огневая точка ответным огнем была подавлена. «Жертв и разрушений нет», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее администрации Кореневского района на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила о стрельбе из огнестрельного оружия «на сопредельной территории в районе деревни Гордеевка». Отмечалось, что никто на российской территории не пострадал. Чиновники попросили местных жителей сохранять спокойствие.

Напомним, власти Курской области ввели с 11 апреля «желтый» (высокий) уровень террористической опасности в регионе в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов. 9 апреля со стороны Украины был обстрелян погранпост в деревне Елизаветовка Глушковского района Курской области. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Курск, Наталья Петрова

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