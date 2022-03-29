Со стороны Украины в Курской области обстрелян пропускной пункт

Пропускной пункт на российско-украинской границе в Курской области обстрелян со стороны Украины. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино. Ответным огнем наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена», – написал глава области.

Старовойт уточнил, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. «Ситуация находится под контролем», – подчеркнул губернатор.

Напомним, 23 марта в приграничном селе Журавлевка Белгородской области разорвался украинский снаряд. В результате инцидента пострадали три человека, поврежден жилой дом. Из-за взрыва снаряда в Журавлевке и соседней Нехотеевке был введен режим чрезвычайной ситуации. Почти 180 жителей этих сел были эвакуированы в Белгород.

Курск, Наталья Петрова

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