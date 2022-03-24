Новые взрывы зафиксированы в приграничном с Украиной белгородском селе

Несколько взрывов произошло минувшей ночью в расположенном рядом с украинской границей селе Журавлевка Белгородской области. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Ночью в Журавлевке было неспокойно. По докладу оперативного штаба, произошло несколько взрывов. Надеюсь, что следственные органы быстро установят причину. Раненых и пострадавших среди мирного населения нет», – написал глава области. Гладков пообещал позже дать информацию о количестве разрушенных или пострадавших жилых и нежилых построек.

Накануне белгородский губернатор сообщил, что на территории села Журавлевка разорвался снаряд. Выстрел был произведен со стороны Украины, есть пострадавшие, поврежден жилой дом, рассказал Гладков. Инцидент произошел в 15:00 мск, уточнил глава администрации Белгородского района Владимир Перцев в соцсети.

По последним данным, в результате происшествия ранения получили три человека. Как сообщил Гладков, «поздно ночью в травматологический пункт Белгорода обратилась жительница Журавлевки с огнестрельным ранением». «Ранение она получила во время основного ЧП, произошедшего в этом селе, когда разорвался снаряд. До больницы добиралась самостоятельно. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь, и ее здоровье находится полностью под контролем врачей. Таким образом, трое мирных жителей получили ранение. Один человек получил амбулаторную помощь, два человека находятся в больнице», – написал губернатор.

Из-за взрыва снаряда в Журавлевке и соседней Нехотеевке был введен режим чрезвычайной ситуации. 178 жителей этих сел были эвакуированы в Белгород, сообщил мэр города Антон Иванов. «Сто человек остались в пункте временного размещения, а 78 человек уехали к родственникам, знакомым», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать попадание украинского снаряда на территорию Белгородской области.

Белгород, Наталья Петрова

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