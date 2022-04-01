В белгородском селе взорвался выпущенный со стороны Украины снаряд (ВИДЕО)

В Белгородской области взорвался снаряд, выпущенный со стороны Украины. Инцидент произошел в селе Никольское, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Обошлось без пострадавших и разрушений.

По данным источника, снаряд упал на территорию плодопитомника.

На место происшествия выезжала бригада медиков, сообщил агентству представитель скорой помощи Белгородской центральной районной больницы, отметив, что пострадавших в результате инцидента нет.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что власти проверяют информацию о падении снаряда в Никольском. «Как только получу полные и достоверные данные, сразу же проинформирую», – написал он.

В Сети появилось видео, на котором предположительно запечатлен взрыв снаряда в Никольском. Ролик снят на видеорегистратор. На кадрах видно, что снаряд взорвался рядом с автодорогой.

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Сегодня ранним утром залетевшие с Украины два вертолета ВСУ нанесли ракетные удары по нефтебазе в Белгороде, начался сильный пожар, огонь охватил восемь резервуаров с дизтопливом. В МЧС сообщили об угрозе распространения огня на 16 емкостей. Позже стало известно, что спасатели потушили четыре из восьми резервуаров.

Из-за пожара на нефтебазе эвакуированы почти 1200 человек. Часть людей решила остаться у родственников, остальных разместили на базе спорткомплекса «Белгород-Арена».

В соцсетях меж тем появилась информация о хлопке, который был слышен сегодня днем в Белгороде. Пользователи опубликовали фотографии со следами дыма в небе после хлопка.

Белгород, Наталья Петрова

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