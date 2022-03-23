В одном из сел в Белгородской области разорвался украинский снаряд. Есть пострадавшие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 22 марта, заявил о разоравшемся в одном из сел области, снаряде, прилетевшем со стороны Украины, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что губернатор Белогородской области написал: «Произошло ЧП – был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь. Поэтому для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах».

По словам Гладкова, подробности о состоянии здоровья пострадавших будут позже.

Белгород, Иван Бабурин

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