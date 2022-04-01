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Пятница, 1 апреля 2022, 08:59 мск

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Прилетевшие из Украины вертолеты нанесли удар по нефтебазе в Белгороде

На нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Причиной возгорания стал авиаудар, нанесенный вооруженными силами Украины.

«Есть пострадавшие. Два человека. Это работники нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает», – сообщил глава Белгородской области. По его словам, пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, они пытаются не дать пламени распространиться на резервуары с топливом.

Тем временем, жителей домов по улицам Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова эвакуируют в более безопасное место. Какое-то время им придется провести в «Белгород Арене». «После того, как пожар будет потушен, они смогут вернуться домой», – заключил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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