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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 1 апреля 2022, 12:01 мск

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Курских силовиков перевели в режим повышенной готовности из-за ситуации в Белгороде

Все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Напомним, ранним утром 1 апреля залетевшие на территорию России украинские вертолеты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Белгороде. Сейчас горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие емкости. В Белгород вылетела оперативная группа МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном.

Курский губернатор также сообщил, что связался с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым и предложил ему помощь. «Вячеслав Владимирович поблагодарил за предложение, но сказал, что всего хватает: справляются сами при содействии федеральных структур», – написал Старовойт.

Он отметил, что Курская область всегда готова поделиться с соседними регионами запасами топлива. «Своих запасов топлива у нас хватит на несколько недель», – заверил Старойт и призвал жителей области не паниковать и скупать бензин впрок.

Курск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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