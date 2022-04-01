На атакованной ВСУ нефтебазе в Белгороде горят 8 из 27 резервуаров с топливом

На атакованной украинскими военными вертолетами нефтебазе в Белгороде горят 8 резервуаров с топливом, есть угроза дальнейшего распространения огня еще на 16 емкостей. Каждый из охваченных пожаром резервуаров имеет объем 2 тыс. кубометров. Пожарные пытаются не допустить распространения огня на соседние с горящими емкости. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Всего на территории нефтебазы, принадлежащей «Роснефти», находятся 27 резервуаров, из них 14 – объемом 2 тыс. кубометров, уточняет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным МЧС, группировка пожарных, работающих на месте ЧП, увеличена до 170 человек. «На данный момент задействовано более 170 человек и 50 единиц техники. Силами Администрацией города проводится эвакуация жителей соседних улиц», – говорится в сообщении ведомства.

К месту инцидента переброшен пожарный поезд, он осуществляет перекачку воды в пожарные автоцистерны, сообщил губернатор Белгородской области Гладков.

Глава региона также сообщил, что власти сейчас работают над изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС области. Гладков, комментируя очереди на АЗС, заверил, что дефицита топлива не будет.

Губернатор рассказал, что в данный момент «Роснефть» перераспределяет запасы из своей второй нефтебазы в Белгородской области – в городе Губкине. «С учетом перераспределения им хватит запасов на все заправки для работы на срок от 5 до 13 дней», – написал он в своем телеграм-канале. Гладков добавил, что все остальные поставщики бензина работают в штатном режиме. «У всех имеются собственные емкости, базы и собственные источники поставки. Поэтому на всех заправках области бензин в наличии. Его запас по всей области – на 15-18 дней», – уточнил он.

«Проблемы с топливом в области нет и не будет», – заключил губернатор.

Напомним, сегодня ранним утром залетевшие на территорию Россию два украинских вертолета нанесли ракетный удар по нефтебазе «Роснефти» в Белгороде, в результате атаки загорелись резервуары с топливом. Информация о пожаре поступила в 05:51 мск, сообщили в МЧС. По уточненным данным, в результате инцидента никто не пострадал. «С территории нефтебазы произведена эвакуация персонала, жертв и пострадавших нет», – сообщил представитель «Роснефти» ТАСС. Ранее сообщалось о двух пострадавших работниках нефтебазы.

Белгород, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»