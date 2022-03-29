Под Белгородом прогремел очередной взрыв

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 29 марта, сообщил, что вечером в районе села Красный Октябрь прогремел взрыв, – сообщают СМИ.

Вячеслав Гладков сообщил следующее: «Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории посёлка нет. На месте работают все экстренные службы. О причине произошедшего сообщу позже».

В свою очередь ТАСС со ссылкой на ичсточник сообщает, что четверо военнослужащих ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.

Следует напомнить, что 5 марта глава администрации Белгорода Антон Иванов сообщал, что в небе над городом была зафиксирована яркая вспышка и прозвучал громкий хлопок.

22 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заявил о разоравшемся в одном из сел области, снаряде, прилетевшем со стороны Украины.

24 марта несколько взрывов произошло ночью в расположенном рядом с украинской границей селе Журавлевка Белгородской области. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Белгород, Иван Бабурин

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