Взрывы под Белгородом могли произойти из-за пожара на складе боеприпасов (ВИДЕО)

Причиной взрывов под Белгородом мог стать пожар на складе боеприпасов, ситуация под контролем. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По непроверенной информации произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем», – написал глава региона, отметив, что власти ждут официального сообщения Минобороны России.

Гладков также сообщил, что в селе Красный Октябрь Белгородского района жертв и пострадавших среди мирных жителей нет. «Разрушенных жилых, нежилых построек на территории села у нас нет. Только что провел оперативное совещание с главой района Владимиром Перцевым, который подтвердил эту информацию. На всякий случай он выезжает сейчас в село, вместе с главой села проведет подомовой обход», – добавил губернатор.

Накануне вечером Гладков сообщил о взрывах в районе села Красный Октябрь. Он отметил, что взрывы были слышны на территории Белгорода. Очевидцы выложили в соцсетях видео, на которых видны яркие вспышки, летящие в небо огни и дым.

Источник ТАСС в экстренных службах, в свою очередь, сообщил, что четверо военнослужащих ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области. Отмечалось, что обстрел велся со стороны Украины.

Белгород, Наталья Петрова

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