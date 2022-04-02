Это был теракт: СКР возбудил уголовное дело об украинской атаке на белгородскую нефтебазу

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) после атаки украинскими вертолетами нефтебазы в Белгороде. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении ведомства.

Как считает СКР, 1 апреля на территории Украины лица из числа военнослужащих Вооруженных сил этой страны вступили между собой в преступный сговор с целью совершить террористический акт на территории РФ. «С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, они незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации на территории Белгородской области и, двигаясь на малой высоте, произвели не менее 4 авиаударов по объектам топливно-энергетического комплекса на территории г. Белгорода», – констатировали в ведомстве.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям во взаимодействии с соответствующими оперативными службами оперативно установить всех причастных к совершению теракта, чтобы виновные, отдававшие и исполнявшие преступный приказ, понесли установленное законом наказание.

О ЧП на нефтебазе в результате авиаудара двух украинских вертолетов стало известно накануне утром. В результате происшествия никто не погиб, однако произошел сильный пожар: загорелись 8 резервуаров с топливом с угрозой дальнейшего распространения огня еще на 16 емкостей. Каждый из охваченных пожаром резервуаров имеет объем 2 тыс. кубометров. Распространение огня было локализовано накануне вечером.

В Минобороны России подтвердили, что удар по нефтебазе нанесли два украинских вертолета Ми-24. По словам официального представителя министерства Игоря Конашенкова, 1 апреля около 5:00 мск военные вертолеты залетели в российское воздушное пространство и нанесли ракетный удар.

Белгород, Светлана Антонова

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