Неизвестные бросили бомбу в консульство РФ в Гааге

Неизвестные совершили нападение на посольство России в Нидерландах. На территорию дипмиссии бросили самодельное взрывное устройство, рассказал российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.

«Вчера на территорию консульского отдела нашего посольства забросили самодельное взрывное устройство. Должен был взорваться баллон с газом, но, к счастью, оно не сработало, погас фитиль», – рассказал дипломат «Первому каналу».

Посол и лично подвергся опасности на волне негативного отношения к России и ее гражданам в связи с событиями на Украине. Шульгин, военный атташе и три старших дипломата российской дипмиссии получили по почте конверты с неизвестным белым порошком.

Ранее подобные послания доставили в российское посольство в Австралии. Сотрудники генконсульства РФ в Сиднее регулярно получают угрозы в свой адрес.

Утром 24 февраля Москва начала военную спецоперацию в Донбассе. США и Европа отреагировали на это решение волной санкций и запретов для граждан РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»