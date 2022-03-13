Москвичка зарезала двухлетнего сына

Следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка, найденного с ножевыми ранениями в квартире на востоке Москвы. Его мать задержали в качестве подозреваемой.

Тело мальчика двух с половиной лет нашли в квартире, где он проживал с матерью. Ребенок был изранен ножом, медики пытались его реанимировать, но констатировали смерть. Следственный комитет возбудил уголовное дело, 27-летняя мать ребенка задержана в качестве подозреваемой, пояснили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура начала собственную проверку, чтобы дать оценку исполнению уполномоченными органами требований законодательства о несовершеннолетних.

Ранее москвичку 1983 года рождения задержали за попытку убийства новорожденного ребенка. Многодетная мать оставила ребенка в сумке на парковке.

Москва, Наталья Рязанова

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