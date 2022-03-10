В Москве задержана женщина, оставившая новорожденного сына в сумке на парковке

В Москве задержана женщина 1983 года рождения, оставившая накануне своего новорожденного сына в сумке на парковке. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Женщина пояснила, что родила ребенка в Санкт-Петербурге, после чего, вернувшись в Москву, приняла решение оставить ребенка. По ее словам, с отцом новорожденного они не проживают совместно с января 2022 года, поскольку он систематически злоупотребляет спиртными напитками. Предполагается, что отец ребенка будет допрошен в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, 9 марта на автомобильной стоянке вблизи жилого дома на улице Перерва в Москве в сумке обнаружен младенец мужского пола. Новорожденный ребёнок госпитализирован в одну из детских городских больниц, где проходит обследование, и ему оказывается необходимая помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Москва, Светлана Антонова

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