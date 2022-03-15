СКР проверит действия женщины с плакатом в программе «Время»

Следственный комитет проверяет действия задержанной Марины Овсянниковой на признаки преступления. Ворвавшуюся в студию программы «Время» женщину решили не привлекать к административной ответственности, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Доследственная проверка покажет, попадает ли поступок Овсянниковой под статью о распространении фейков об использовании российской армии.

«Проводится доследственная проверка на наличие в ее действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ)», – рассказал источник.

Как сообщал «Новый День», женщина с плакатом появилась в студии «Первого канала» во время прямого эфира программы «Время». Она встала за спиной ведущей Екатерины Андреевой, держа плакат пацифистского содержания. Выяснилось, что это была редактор программы Марина Овсянникова.

Москва, Наталья Рязанова

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