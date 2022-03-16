В Приморье СКР обвинил экс-главу ветинспекции в халатности за нападения собак

Экс-глава ветеринарной госинспекции Приморья стал фигурантом уголовного дела о халатности. Следственный комитет считает, что непринятые меры к отлову бродячих собак привели к травмированию 20 человек.

По версии следствия, с 1 января 2020 года по 13 сентября 2021 года бродячие собаки искусали не менее 20 граждан на территории края. Обвиняемый в это время руководил ветинспекцией и по должности должен был организовать отлов и содержание безнадзорных животных.

«Не принял мер к приведению в соответствие нормативов стоимости услуг по отлову безнадзорных животных, тем самым не обеспечил муниципальным образованиям края реальной возможности осуществления данной деятельности», – говорится в сообщении СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст.293 УК РФ (Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе).

Ранее суд на Камчатке приговорил замначальника службы благоустройства к двум годам в колонии-поселении за халатность, которая привела к гибели восьмилетнего мальчика. Ребенка до смерти искусали бродячие собаки.

Чиновники мэрии Знаменска в Астраханской области стали фигурантами уголовного дела о халатности, которая повлекла более 120 нападений бродячих собак на местных жителей.

Владивосток, Наталья Рязанова

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