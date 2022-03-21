СКР возбудит дела за призывы в телеэфире к насилию против россиян

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в отношении украинских врача и телеведущей, призывавших к насилию против россиян. Для поиска фигурантов ведомство задействует международный розыск.

Бастрыкин поручил незамедлительно дать процессуальную оценку действиям главы украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко. В отношении него возбуждено уголовное дело из-за противоречащей закону позиции, идущей «вразрез с нормами медицинской этики».

Друзенко в эфире украинского телеканала заявил, что дал указания врачам мобильных госпиталей кастрировать попавших к ним раненых военнопленных из числа российских войск. «Дал жесткое указание. Потому что это тараканы, а не люди», – сказал врач в телеэфире.

Следователи возбудят уголовное дело и в отношении украинской телеведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук, которая высказала угрозы в адрес российских летчиков и их семей.

«В эфире Мосейчук озвучила призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких, высказав человеконенавистническую позицию и реальные угрозы», – пояснили в СКР.

После сбора необходимых сведений Геннадия Друзенко и Наталью Мосейчук объявят в международный розыск, чтобы скорее установить их местоположение.

Ранее компания Meta решила не банить призывы к насилию в отношении российских военных в своих соцсетях Instagram и Facebook. Генеральная прокуратура РФ попросила суд признать компанию экстремистской и запретить ее деятельность на территории России. Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram на территории РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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