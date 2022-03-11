Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской и отключить Instagram в России

Генеральная прокуратура РФ попросила суд признать американскую компанию Meta Platforms Inc. экстремистской и запретить ее деятельность на территории России. Ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к соцсети Instagram для российских пользователей.

«Действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам РФ. Генпрокуратурой направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России», – говорится в сообщении ведомства.

Генпрокуратура попросила Следственный комитет возбудить уголовное дело о пропаганде терроризма. В СКР решили, что действия руководства Meta подпадают под статьи Уголовного кодекса РФ.

«Возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан РФ. Действия сотрудников компании Meta содержат признаки преступлений: публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности», – пояснили в пресс-службе СКР.

Ранее днем Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms Inc. прояснить ситуацию с изменением политики в соцсетях Facebook и Instagram. Не дожидаясь ответа американской компании, Генпрокуратура РФ потребовала от РКН ограничить доступ к Instagram на всей территории России.

«В соцсети Instagram распространяются материалы, содержащие призывы к убийству граждан РФ, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием. В связи с этим в Роскомнадзор направлено требование об ограничении доступа к Instagram», – рассказали в ведомстве.

Напомним, Госдума попросила Генпрокуратуру и СКР проверить действия компании Meta, объявившей отмену запрета на призывы к насилию в отношении российских военных. Ситуация вызвала обеспокоенность в Кремле и ООН.

Москва, Наталья Рязанова

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