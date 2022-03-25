ФСБ: в Москве задержан украинский агент по кличке Малыш

В Москве сотрудники ФСБ задержали уроженца Харькова по подозрению в работе на Службу безопасности Украины (СБУ), сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России («Шпионаж»), задержан уроженец Харькова Рудась А.В., имеющий двойное гражданство Украины и Республики Польши. Установлено, что подозреваемый был завербован в агентурный аппарат Службы безопасности Украины и поддерживал конфиденциальное сотрудничество под оперативным псевдонимом «Малыш», – заявила спецслужба (цитата по «Интерфаксу»).

По информации ведомства, харьковчанин прибыл на территорию Московского региона в 2019 году. Он поступил в МГИМО на факультет политологии, вел сбор и передачу сведений об украинских политологах и журналистах, работающих в России, – противниках киевского режима.

При попытке получения сведений о российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, подозреваемый был задержан.

УФСБ сообщило, что в ходе опроса подозреваемый признал, что сотрудничал с СБУ, а также сообщил, какие задания он получил, и как передавал информацию СБУ. По данным российской спецслужбы, задержанный также сотрудничал с Агентством разведки Польши во время обучения в варшавской Академии военного искусства, он предоставлял «информацию о студентах из Белоруссии и Украины».

Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Задержанному вменили попытку продажи закрытых данных украинской стороне во время проведения военной спецоперации на Украине

Москва, Наталья Петрова

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