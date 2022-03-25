Хабаровчанин задержан за попытку шпионажа на Украину

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Хабаровска. Он пытался передать на Украину закрытые данные за вознаграждение во время проведения военной спецоперации на Украине.

«Хабаровчанин анонимно через сеть интернет обратился в украинскую спецслужбу с предложением о передаче за денежное вознаграждение сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, в том числе для совершения диверсионных акций», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ФСБ установили, что хабаровчанин получил данные «ограниченного доступа» по роду своей деятельности. Попытка продажи информации не удалась благодаря правоохранителям. Мужчине по статье о госизмене может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Воронеже военнослужащего арестовали по делу о госизмене. Сотрудники ФСБ выяснили, что он шпионит в пользу Украины, и задержали подозреваемого.

Москва, Наталья Рязанова

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