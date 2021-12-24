В Воронеже арестовали военного за шпионаж в пользу Украины

Военный суд в Воронеже арестовал военнослужащего по делу о госизмене. Сотрудники ФСБ выяснили, что он шпионит в пользу Украины, и задержали подозреваемого.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

«Российский военнослужащий был завербован украинской военной разведкой. Осуществлял сбор сведений о деятельности Вооруженных Сил РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», – сообщили в ЦОС ФСБ России.

Напомним, в Краснодаре местный житель приговорен к восьми годам колонии строгого режима за передачу секретных сведений разведке Украины.

Воронеж, Наталья Рязанова

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