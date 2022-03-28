Генпрокуратура проверит высказывания Зеленского в интервью российским СМИ

Генеральная прокуратура РФ проверит высказывания президента Украины Владимира Зеленского на нарушения российского законодательства. Предметом оценки станет интервью украинского лидера ряду российских СМИ, часть из которых признана иноагентами.
В ведомстве отметили, что проверка проводится из-за массовых публикаций антироссийской пропаганды и фейковых новостей о действиях России.
«Генеральной прокуратурой РФ будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения», – говорится в заявлении на сайте ведомства.
Как сообщал «Новый День», уголовные дела о фейках про российских военных возбуждены в отношении блогера Вероники Белоцерковской, двух жителей Томской области. Также первое подобное расследование начато в Москве.
Москва, Наталья Рязанова
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