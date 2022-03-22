В Москве по делу о фейках о российской армии произвели первый арест

В Москве впервые арестован фигурант уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Соответствующее решение принял Пресненский суд столицы, передает РБК.

В СИЗО до середины мая отправлен техник запасного пункта управления столичного главка МВД Сергей Клоков. Его адвокат заявил, что решение суда обжаловано, хотя в суд жалоба пока не поступила.

Детали уголовного дела пока не раскрываются.

Ранее по статье о фейках было открыто уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской, а также на жительницу закрытого города Северск в Томской области и жителя Томска за публикацию заведомо ложной информации о потерях среди российских военных и их действиях на Украине. Для них избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинского телеведущего Дмитрия Гордона. Кроме распространения фейков, он обвиняется в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны и действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности.

Напомним, 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о российских Вооруженных силах. Соответствующая статья в УК предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сегодня Госдума приняла в окончательном чтении подобный закон в отношении ложных сведений о госорганах, работающих за рубежом.

Москва, Мария Соколова

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