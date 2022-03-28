В детском саду Красноярска девушка устроила стрельбу

20-летняя жительница Красноярска пришла в детский сад с ружьем и выстрелила в стену. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, вооруженная девушка беспрепятственно проникла в здание дошкольного учреждения и произвела один выстрел. Сотрудник детсада задержал нарушительницу и передал ее полицейским.

В полиции добавили, что в результате инцидента пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа.

По данным телеграм-канала Mash, девушка ранее пыталась устроится в детский сад на работу, но получила отказ, что и стало причиной произошедшего.

Красноярск, Зоя Осколкова

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