Ворвавшаяся в детсад с ружьем девушка хотела убить детей

Суд отправил под арест девушку, которая открыла стрельбу в детском саду. На допросе преступница созналась в убийстве отца, а также заявила, что пришла в дошкольное учреждением, чтобы расправиться с малышами.

28 марта 19-летняя жительница Красноярска пришла в детский сад с ружьем и выстрелила в стену. Позже стали известны подробности произошедшего. Девушка за несколько дней до этого пыталась устроиться на работу с этот детсад. Когда сотрудники заметили, что она вооружена, то отобрали оружие, а злоумышленницу задержали до приезда полиции. Выстрел был произведен случайно во время борьбы.

«В результате выстрела никто из детей не пострадал. На месте происшествия у подозреваемой изъято охотничье ружье и 39 патронов», – сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как установили следователи, перед посещением детского сада подозреваемая, поссорилась со своим 56-летним отцом и застрелила его. «В ходе допроса женщина пояснила, что намеревалась совершить убийство детей мужского пола», – говорится в сообщении ведомства.

Суд отправил подозреваемую под стражу до 27 мая. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Зоя Осколкова

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