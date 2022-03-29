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Вторник, 29 марта 2022, 09:38 мск

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В детских садах Красноярска усилили режим безопасности после стрельбы

В Красноярске усилили пропускной режим в дошкольных учреждениях после инцидента со стрельбой. Выяснилось, что девушка, которая пришла в детский сад с ружьем, до этого убила собственного отца.

Накануне 19-летняя жительница Красноярска пришла в детский сад с ружьем и выстрелила в стену. Позже стали известны подробности произошедшего. Девушка за несколько дней до этого пыталась устроиться на работу с этот детсад. Когда сотрудники заметили, что она вооружена, то отобрали оружие, а злоумышленницу задержали до приезда полиции.

На допросе девушка заявила, что перед посещением детского сада застрелила своего 56-летнего отца.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемая находится под стражей. Расследование продолжается.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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