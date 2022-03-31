Суд на три месяца запретил работы в шахте «Осинниковская»

Осинниковский городской суд приостановил работы на кузбасской шахте «Осинниковская» на 90 суток. Решение принято в связи с найденными нарушениями норм безопасности.

Сибирское управление Ростехнадзора приостановило работу шахту в день аварии и подало документы в суд. Ведомство указало, что в шахте найдены нарушения требований промышленной безопасности, установленные для эксплуатации опасных производственных объектов.

Суд назначил административное наказание в виде запрета деятельности на 90 суток, следует из данных картотеки суда.

Как сообщал «Новый День», 24 марта на шахте «Осинниковская» случился выброс газа с обрушением породы. Под землей в момент инцидента находились 119 человек, рабочие не досчитались машиниста проходческого участка № 5. Горноспасатели и некоторые рабочие разбирали завал в поисках пострадавшего. Машиниста нашли на следующий день, он погиб.

Кемерово, Наталья Рязанова

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