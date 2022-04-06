«Это фактически теракт»: стали известны детали инцидента с тараном ворот посольства РФ в Румынии

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин заявил, что утренний инцидент с тараном ворот российской дипмиссии в Бухаресте можно назвать терактом.

«Сегодня рано утром произошел фактически теракт», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24», заметив, что есть «много обстоятельств, которые делают этот инцидент более сложным для понимания». По данным румынских СМИ, водитель, глава ассоциации «Папа» по защите прав отцов на детей в рамках судебных дел о разводах Богдан Дрэгичи, накануне был приговорен к 15 годам и четырем месяцам лишения свободы за сексуальное насилие над дочерью.

Посол раскрыл некоторые детали произошедшего. По его словам, перед тем, как протаранить ворота посольства РФ, водитель загрузил в автомобиль канистры с горючим: две емкости поставил на соседнее с водителем сидение, еще несколько канистр погрузил в багажник. После того, как полицейские попытались вытащить водителя из машины, он поджег бензин, добавил дипломат, передает РИА «Новости». Он допустил, что злоумышленник мог страдать психической неуравновешенностью.

Кузьмин также заявил, что диппредставительство РФ в Бухаресте неоднократно получало электронные письма с угрозами «взорвать», «отомстить». Посол назвал «очень напряженной» атмосферу, которая складывается в Румынии.

Ранее сегодня посольство России в Бухаресте связало инцидент с дипмиссией с истерией вокруг ситуации в украинской Буче. «С прискорбием должны констатировать, что какими бы мотивами водитель ни руководствовался, нет сомнения, что он совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в городе Буче», – говорится в заявлении диппредставительства. Дипломаты также выразили соболезнования родным водителя, который погиб «после неудавшейся попытки протаранить ворота». В дипмиссии уточнили, что в результате происшествия никто из сотрудников посольства и румынских правоохранителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что автомобиль на высокой скорости врезался в забор посольства России в Бухаресте. В результате удара машина загорелась, водитель погиб. Полиция проверяет, была ли авария спланированным действием против загранучреждения. Источники, близкие к следствию, рассказали телеканалу Digi24, что это была преднамеренная акция.

Тем временем председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать обстоятельства нападения на российское посольство в Бухаресте. «Для установления деталей происшествия глава Следственного комитета поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

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