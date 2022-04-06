Автомобиль на высокой скорости протаранил забор посольства России в Румынии (ФОТО)

В Бухаресте автомобиль на высокой скорости врезался в забор посольства России. После удара машина загорелась, водитель погиб на месте, сообщает телеканал Digi24. Инцидент произошел утром 6 апреля.

Прибывшие спустя несколько минут на место пожарные потушили возгорание. Движение в районе происшествия перекрыто.

Скриншот видео Digi24

Сейчас полиция проверяет, была ли авария умышленным действием. Источники, близкие к следствию, рассказали Digi24, что это был преднамеренный жест. По их данным, водитель направился прямо к главным въездным воротам посольства РФ и протаранил ограждение. Отмечается, что скорость, с которой машина въехала в забор, была очень высокой.

После начала российской спецоперации на Украине произошло несколько инцидентов, связанных с российскими дипмиссиями за рубежом. Так, 7 марта грузовик протаранил ворота посольства России в столице Ирландии Дублине. Инцидент произошел в присутствии ирландской полиции, которая бездействовала. В результате происшествия никто не пострадал.

В ночь на 7 марта неизвестные атаковали здание Россотрудничества в Париже: в здание бросили бутылку с горючей жидкостью, она попала в забор. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого сообщалось о нападении на российского дипломата в Вильнюсе.

Бухарест, Наталья Петрова

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