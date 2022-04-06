В Туле чиновница допустила пытки детей и пошла под суд

Следователи передали в суд уголовное дело о халатности замначальника городского отдела министерства труда и социальной защиты Тульской области. Чиновница оставила без надзора женщину, пытавшую взятых под опеку детей.
По версии следствия, с июля 2019 года по апрель 2021-го чиновница не проверяла тулячку, получившую опеку над племянниками 6 и 16 лет. А женщина в это время издевалась над мальчиками.
«Опекун применяла в отношении старшего ребенка пытки, незаконно лишала его свободы, запирая в санузле и кладовке, причинила детям тяжкий вред здоровью», – рассказали в прокуратуре Тульской области.
В ведомстве считает, что чиновница подорвала авторитет органов госвласти и проявила халатность. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, назначать наказание будет суд.
Уголовное дело в отношении опекунши, попавшейся на жестоком обращении с детьми, уже рассматривается судом.
Ранее 16-летнего подростка задержали за издевательства над двухлетним малышом в детском доме в Курганской области. Второе уголовное дело возбуждено о халатности руководства учреждения.
Тула, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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