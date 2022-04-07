Четыре сибирячки попались на торговле детьми

Четыре жительницы Красноярска пойдут под суд за торговлю младенцами. Женщины продали своих сыновей за 850 тыс. рублей, рассказали в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года четырем сибирячкам в возрасте от 28 до 32 лет провели процедуру ЭКО в одной из клиник Камбоджи. В Россию женщины вернулись уже в положении, а через положенный срок родили мальчиков.

Все четверо оставили сыновей в роддоме. После получения свидетельства о рождении малышей женщины передали документы директору ООО «Дидилия». Он же по доверенностям от матерей получил право распоряжаться младенцами.

«После оформления документов каждая обвиняемая получила 850 тыс. рублей. Директор ООО «Дидилия» самостоятельно забрал детей из медучреждений с целью их дальнейшей передачи третьим лицам и получения за это денежного вознаграждения», – пояснили в СКР.

Уголовные дела по п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ о продаже детей, находящихся в беспомощном состоянии переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого дела отправятся в суд для рассмотрения по существу.

В октябре 2021 года следователи в Красноярске передали в суд первое уголовное дело о продаже детей из России в Китай. Обвиняемой была суррогатная мать, а потерпевшими признаны 20 человек.

Красноярск, Наталья Рязанова

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