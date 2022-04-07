На зданиях бутиков Chanel в Париже появились наклейки с Гитлером

В Париже на зданиях, где расположены магазины Chanel, неизвестный разместил изображение логотипа люксового бренда, стилизованного под портрет Адольфа Гитлера. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Наклейки с изображением Гитлера с логотипом Chanel вместо лица появились после того, как стало известно о запрете продажи товаров бренда россиянам.

Об ограничении рассказала девушка из России, которая попыталась приобрести сумочку в магазине Chanel в дубайском «Mall of Emirates». Но с покупательницы потребовали написать расписку, что она не россиянка и не увезет купленные товары в Россию.

Тем временем, в соцсетях набирает обороты флешмоб от российских звезд, которые решили выступить против Chanel. Некоторые селебрити показательно портят свои вещи от бренда стоимостью сотни тысяч рублей. «Если ради обладания вещами Chanel мне нужно отказаться от России, то этот бренд мне не нужен», – заявила одна из участниц акции.

Стоит отметить, что основательница дома моды Габриэль Шанель во время Второй Мировой войны была любовницей немецкого разведчика Ганса Гюнтера фон Динклаге, а также сотрудничала с немецким правительством. Только благодаря протекции Уинстона Черчилля Шанель удалось избежать заключения, но ей пришлось на время покинуть Францию.

Париж, Зоя Осколкова

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